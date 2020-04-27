Подмосковье продлит самоизоляцию на майские праздники

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Подмосковью необходимы самоизоляция и пропуска на майских праздниках, написал губернатор региона Андрей Воробьев в Instagram.

«Самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники», — написал Воробьев, уточнив, что ситуация с коронавирусом продолжает оставаться сложной.

В Подмосковье коронавирусом заразились почти 10 тысяч, скончался 71 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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