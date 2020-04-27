40 насельников Сергиевой Лавры лечатся от коронавируса
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В Свято-Троицкой Сергиевой Лавре коронавирусом заразились 37 насельников, пишет «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Сергиево-Посадского городского округа.
Уточняется, что часть заболевших лечится в монастыре, часть находится в химкинской больнице.
В России коронавирусом заразились 87 тыс., скончались почти 800 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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