Путин присвоил звание Героя Труда доктору Рошалю

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда доктору Леониду Рошалю. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Звание присвоено за «особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Леонид Рошаль является президентом ГБУ здравоохранения Москвы «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии».

Также звание Героя Труда присвоено директору АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Леониду Белых, государственному тренеру Регионального центра спортивной подготовки Дмитрию Миндиашвили, оператору поста управления стана горячей прокатки публичного АО «Магнитогорский металлургический комбинат» Александру Моторину и художественному руководителю «Государственного академического Малого театра России» Юрию Соломину.