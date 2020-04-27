Путин присвоил звание Героя Труда доктору Рошалю
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда доктору Леониду Рошалю. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Звание присвоено за «особые трудовые заслуги перед государством и народом».
Леонид Рошаль является президентом ГБУ здравоохранения Москвы «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии».
Также звание Героя Труда присвоено директору АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Леониду Белых, государственному тренеру Регионального центра спортивной подготовки Дмитрию Миндиашвили, оператору поста управления стана горячей прокатки публичного АО «Магнитогорский металлургический комбинат» Александру Моторину и художественному руководителю «Государственного академического Малого театра России» Юрию Соломину.