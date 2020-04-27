Жители Забайкалья наиболее сильно обеспокоены из-за коронавируса
Исследователи перечислили регионы России, которые наиболее сильно взволнованы из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на соответствующее исследование.
Жителям предлагалось оценить свои переживания по десятибальной шкале.
Так, самыми обеспокоенными оказались жители Забайкальского края, а также Псковской, Оренбургской, Нижегородской и Волгоградской областей.
В десятку лидеров списка также вошли Бурятия, Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Новосибирская и Тюменская области.
Меньше всего, как выяснилось, переживают жители Ямало-Ненецкого автономного округа, Омской области и Хабаровского края.
Отмечается, что большая часть россиян (24,5%) оценила степень своей обеспокоенности на пять баллов. Всего в опросе участвовали 1508 мужчин и женщин из различных федеральных округов.
Согласно последним данным, в России зарегистрировано 80949 случаев заражения COVID-19. При этом 747 человек скончались, 6767 выздоровели.
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