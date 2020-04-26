Число подтвержденных случаев COVID-19 на Украине превысило 8,6 тысячи

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Число подверженных случаев заражения коронавирусом нового типа на Украине превысило 8,6 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны в Telegram-канале.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция диагностирована у 492 человек, общее число заразившихся составляет 8 617 человек, говорится в сообщении. Отмечается, что за все время пандемии на Украине скончались 209 пациентов с подверженным COVID-19, 840 человек выздоровели.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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