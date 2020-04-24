Голикова встревожена несоблюдением ограничительных мер в ряде регионов

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Вице-премьер России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что жители некоторых регионов страны не соблюдают режим социального дистанцирования и ограничения передвижений. Об этом пишет РИА «Новости».

Она сказала, что это вызывает довольно серьезную тревогу.

Она добавила, что распространение вируса продолжается, поэтому следовать озвученным президентом России Владимиром Путиным мерам очень важно до окончания срока их действия.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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