В Калининграде непродовольственные магазины откроют 29 апреля

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в регионе с 29 апреля возобновят работу непродовольственные магазины, передает РИА «Новости».

Кроме того, с 4 мая снова откроются парикмахерские и салоны красоты.

Ранее Алиханов сообщил президенту России Владимиру Путину, что ситуация с коронавирусом в регионе находится под контролем и возможно ослабление режима самоизоляции.

В регионе зарегистрировано 189 случаев заражения коронавирусом, 49 человек выздоровели, 1 умер.

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