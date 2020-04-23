Зеленский посоветовал украинцам «прокачать» иностранные языки на карантине
Президент Украины Владимир Зеленский дал совет украинским гражданам заняться изучением иностранных языков в период режима самоизоляции. Об этом он заявил в видеообращении, трансляция которого велась в Facebook президента.
Он отметил, что в период самоизоляции жители Украины имеют возможность «прокачать» свои навыки и знания иностранных языков.
Глава государства также добавил, что день окончания карантина «обязательно наступит», после чего на Украину смогут приехать иностранные туристы.
«Давайте за время карантина повысим свой уровень иностранного языка и встретим гостей чистым и безупречным Welcome to Ukraine», — заключил Зеленский.
Украинский лидер напомнил, что 23 апреля объявлено ООН Международным днем английского и испанского языка.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Число зараженных COVID-19 на Украине достигло 6 125