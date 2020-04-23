В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус

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В оперативном штабе констатировали, что в столице возобновился рост числа госпитализированных пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Согласно имеющимся данным, на прошлой неделе (13-19 апреля) в городе наблюдалась стабилизация, так как не было роста госпитализаций с подозрением на COVID-10. Однако ситуация меняется.

«Если 4 дня назад в сутки госпитализировали около 1300 человек, в начале недели эта цифра увеличилась до 1400. Вчера было зафиксировано 1800 случаев», — уточнили в штабе.

По состоянию на 23 апреля, число госпитализаций в Москве возросло до 1900 в сутки.

«Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции», — говорится в сообщении.

Всего в России вирус выявили у более 62,7 тыс. человек, выздоровели свыше 4,8 тыс. пациентов, умерли — 555.

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