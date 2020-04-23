В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус
В оперативном штабе констатировали, что в столице возобновился рост числа госпитализированных пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Согласно имеющимся данным, на прошлой неделе (13-19 апреля) в городе наблюдалась стабилизация, так как не было роста госпитализаций с подозрением на COVID-10. Однако ситуация меняется.
«Если 4 дня назад в сутки госпитализировали около 1300 человек, в начале недели эта цифра увеличилась до 1400. Вчера было зафиксировано 1800 случаев», — уточнили в штабе.
По состоянию на 23 апреля, число госпитализаций в Москве возросло до 1900 в сутки.
«Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции», — говорится в сообщении.
Всего в России вирус выявили у более 62,7 тыс. человек, выздоровели свыше 4,8 тыс. пациентов, умерли — 555.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Число госпитализаций в Москве с подозрением на COVID-19 достигло 1900 в сутки
— В Кремле оценили предложение распространить пропуска на другие регионы