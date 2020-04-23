Каждый четвертый россиянин изменил планы на майские праздники и лето

Каждый четвертый житель России (26%) решил поменять свои планы на майские каникулы и летний отдых, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Как рассказали россияне, основной причиной изменения планов на отдых стал коронавирус (так ответили 50% респондентов). Кроме того, еще двумя популярными причинами стали карантин и закрытие границ.

Теперь более половины россиян (57%) собираются провести майские и летние дни дома. Это почти на четверть больше, чем доля тех, кто провел летний отпуск дома в 2019 году. Еще треть соотечественников (35%) решили отправиться на дачный отдых. В прошлом году такой формат предпочел один из четырех россиян.

Резкая смена планов у 15% респондентов вызвала огорчение, еще у 11% — разочарование, по 10% опрошенных испытали негативные эмоции или не почувствовали никаких эмоций вовсе, по 9% чувствовали грусть, печаль или отнеслись ко всему спокойно.

Опрос проводился 15 апреля. В нем поучаствовали 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет.

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