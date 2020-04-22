Путин поручил оперативно построить больницу в Воронежской области

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Президент России Владимир Путин порекомендовал оперативно построить в Воронежской области инфекционную больницу, сообщает РИА «Новости».

Глава государства провел онлайн-встречу с губернатором региона Александром Гусевым, который представил план по строительству инфекционной больницы в 2021 году.

«Год проектирования, еще там строительство будет года два, как минимум, длиться, а нам нужно сейчас», — ответил Путин на план Гусева.

Глава государства порекомендовал строить капитальные, но быстровозводимые объекты. Он рассказал, что такие типовые здания есть в распоряжении Минобороны, МЧС и Москвы.

По словам Путина, подобные больницы могут быть построены в течение 2 месяцев. Он предложил Гусеву обсудить этот вопрос с главами Минобороны и Минздрава.

В Воронежской области зафиксировано 236 случаев заражения.

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