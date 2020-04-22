Глава Минздрава: в России 2,3 тысячи тяжелых пациентов с коронавирусом

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что среди зараженных коронавирусом в России 2,3 тыс. тяжелых пациентов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на данный момент в стационарах находятся 45 тыс. человек, в том числе больше двух тыс. детей.

«Среди госпитализированных тяжелых пациентов, которые получают лечение с коронавирусной инфекцией, это 2,3 тыс. пациентов», — сказал Мурашко.

Министр добавил, что из тяжелых пациентов более 1,3 тыс. находятся на искусственной вентиляции легких и четыре человека на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Он отметил, что все тяжелые пациенты курируются ведущими специалистами.

По последним данным, в России выявлено 57 999 случаев заражения коронавирусом нового типа, умерли 513 человек, выздоровели — 4420.

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