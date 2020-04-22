Свыше 1,5 тысячи жилых домов в Хабаровском крае остались без света из-за снега

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В Хабаровском крае устраняют последствия снежного циклона, из-за которого было нарушено электроснабжение и ограничено автомобильное движение в регионе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По данным ведомства, циклон, пришедший в регион сопровождается мокрым снегом и сильным ветром до 18-23 м/с.

В настоящее время без электроэнергии остаются около 1 660 жилых домов. Кроме того, ограничено движение пассажирских автобусов на автодороге Хабаровск — Лидога — Ванино.

По прогнозам синоптиков, 22 апреля на территории Хабаровского края еще будет действовать циклон с сильными осадками и ветром с порывами до 25-27 м/с.