Американский штат Миссури подал иск против Китая в связи с нанесенным COVID-19 ущербом

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Американский штат Миссури подал иск против КНР в связи с его реакцией на коронавирус, передает The Hill.

Генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт подал иск, в котором говорится, что COVID-19 нанес непоправимый ущерб странам по всему миру, вызывая болезни, смерть, экономические потрясения и человеческие страдания.

Миссури требует у Пекина возместить данный ущерб, а также официально привлечь Китай к ответственности за предполагаемое сокрытие серьезности пандемии и последующее обращение со вспышкой болезни в пределах страны.

По последним данным, в США выявлен 810 561 случай заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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