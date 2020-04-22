Эксперт спрогнозировал в США вторую волну COVID-19 хуже первой
Глава Центра Соединенных Штатов по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, что вторая волна COVID-19 в стране может оказаться хуже, чем нынешняя, так как совпадет с началом эпидемии гриппа. Об этом сообщает Washington Post.
Редфилд прогнозирует вторую волну коронавируса в США на следующую зиму.
По его словам, одновременная вспышка двух респираторных заболеваний приведет к тому, что система здравоохранения окажется под «немыслимой нагрузкой».
По последним данным, в США выявлено 810 561 случаев заражения новым коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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