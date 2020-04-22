США приостанавливают прием иммигрантов на два месяца
Американский президент Дональд Трамп заявил, что 22 апреля выпустит указ о временном запрете на прием иммигрантов на 60 дней из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Трамп уточнил, что ограничение будет распространяться на тех, кто хочет получить постоянный вид на жительство в Соединенных Штатах — грин-карту.
Он отметил, что данные меры принимаются в целях защиты рабочих мест для американцев, которые остались без работы из-за кризиса.
По словам президента, через два месяц он с группой экспертов изучит необходимость продления или изменения данного запрета, исходя из экономических условий.
По последним данным, в США выявлено 810 561 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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