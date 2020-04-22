США приостанавливают прием иммигрантов на два месяца

<img src="//img.gazeta.ru/files3/915/12601915/Depositphotos_8502269_xl-2015-pic905-895x505-23225.jpg">

Американский президент Дональд Трамп заявил, что 22 апреля выпустит указ о временном запрете на прием иммигрантов на 60 дней из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса, передает ТАСС.

Трамп уточнил, что ограничение будет распространяться на тех, кто хочет получить постоянный вид на жительство в Соединенных Штатах — грин-карту.

Он отметил, что данные меры принимаются в целях защиты рабочих мест для американцев, которые остались без работы из-за кризиса.

По словам президента, через два месяц он с группой экспертов изучит необходимость продления или изменения данного запрета, исходя из экономических условий.

По последним данным, в США выявлено 810 561 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сенат США принял новый пакет поддержки экономики почти на $500 млрд