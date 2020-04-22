За сутки в Москве скончались 28 человек с коронавирусом

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Еще 28 человек с COVID-19 и пневмонией скончались в Москве, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Таким образом, общее число умерших больных коронавирусом в столице достигло 261.

Там уточнили, что большинство новых жертв имели сопутствующие заболевания.

Возраст скончавшихся пациентов составляет от 30 до 93 лет.

По последним данным, в России выявлено 52 763 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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