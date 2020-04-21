Роспотребнадзор объяснил, почему молодежь заражается коронавирусом
Молодые россияне заражаются коронавирусом, потому что плохо соблюдают самоизоляцию, пишет RG.RU со ссылкой на замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Александра Семенова.
Семенов напомнил, что Россия, в отличие от Италии, сумела вовремя принять меры по борьбе с коронавирусом.
В России коронавирусом заразились больше 52 тысяч, скончались 456 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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