Роспотребнадзор объяснил, почему молодежь заражается коронавирусом

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Молодые россияне заражаются коронавирусом, потому что плохо соблюдают самоизоляцию, пишет RG.RU со ссылкой на замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Александра Семенова.

Семенов напомнил, что Россия, в отличие от Италии, сумела вовремя принять меры по борьбе с коронавирусом.

В России коронавирусом заразились больше 52 тысяч, скончались 456 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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