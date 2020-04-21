За сутки общемировое число заражений коронавирусом увеличилось на 83 тысячи

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Общемировое число заражений коронавирусом за сутки увеличилось на 83 тысячи, пишет ВОЗ.

Отмечается, что этот показатель на 10 тысяч больше вчерашнего. На первом месте в мире по числу заражений США (751 тысяча), на втором — Испания (200 тысяч), на третьем — Италия (181 тысяча), на четвертом — Германия (143 тысячи), на пятом — Великобритания (124 тысячи).

По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились почти 2,4 миллиона, умерли около 163 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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