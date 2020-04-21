За сутки общемировое число заражений коронавирусом увеличилось на 83 тысячи
Общемировое число заражений коронавирусом за сутки увеличилось на 83 тысячи, пишет ВОЗ.
Отмечается, что этот показатель на 10 тысяч больше вчерашнего. На первом месте в мире по числу заражений США (751 тысяча), на втором — Испания (200 тысяч), на третьем — Италия (181 тысяча), на четвертом — Германия (143 тысячи), на пятом — Великобритания (124 тысячи).
По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились почти 2,4 миллиона, умерли около 163 тысяч человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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