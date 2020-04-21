В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

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Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович в эфире «Эха Москвы» заявила, что в России пандемия коронавируса находится в стадии роста.

По ее словам, темпы роста снижаются, но медленно. Регионы страны находятся на разных эпидемиологических этапах, так как где-то вирус появился раньше, а где-то — позже.

При этом, отмечает Вуйнович, показатель смертности в России остается одним из самых низких в мире. Система здравоохранения справляется с нагрузкой и обеспечивает лечение тяжелых случаев.

Представитель ВОЗ отметила, что действия властей соответствуют ситуации, а развитие пандемии зависит также и от поведения граждан.

В России на данный момент зарегистрировано 52 763 случая заражения коронавирусом, 456 умерли, 3 873 вылечились.

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