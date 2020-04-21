Свыше 810 тысяч случаев заражения COVID установлено в США
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В США число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 превысило 810 тысяч пациентов. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.
Так, инфицированными в стране числятся 810 561 человек.
Жертвами коронавирусной инфекции стали 43 630 граждан.
На данный момент в США зафиксировано наибольшее число зараженных COVID-19, а также жертв заболевания.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.