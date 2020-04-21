В Москве аннулируют не прошедшие проверку пропуска
В Москве аннулируют цифровые пропуска, которые не пройдут проверки, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Пропуска выдаются сразу же после подачи заявки, чтобы горожане не ждали результатов проверок. Однако, как отмели в штабе, все данные затем проверяют на корректность и достоверность. Документы, не прошедшие проверку, будут аннулированы.
Для того, чтобы получить новый пропуск необходимо снова подать заявку и более внимательно указывать информацию.
Кроме того, в штабе заявили, что на данный момент несколько рабочих пропусков с корректными данными одного человека пока действуют, но вскоре дубли будут аннулированы.
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