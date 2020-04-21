Москвичей с ОРВИ обязали соблюдать режим как при заражении коронавирусом

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Жители Москвы с проявлениями острых респираторных заболеваний без подтвержденного диагноза COVID-19 должны соблюдать режим самоизоляции, аналогичный режиму, который введен для граждан с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующий указ опубликован на сайте мэра столицы.

Под новые правила попадают как лица с подозрением на коронавирус, так и те, у кого наблюдаются симптомы острой респираторной вирусной инфекции, сказано в документе.

В соответствии с указом, местоположение граждан с ОРВИ также будет отслеживаться по геолокации.

По последним данным, в России зарегистрировано 52 763 случая заражения коронавирусом в 85 регионах страны, вылечились 3 873 человека, скончались 456.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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