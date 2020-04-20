Минздрав России ждет спада ситуации с коронавирусом к лету

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко признался, что надеется на снижение остроты ситуации с коронавирусом ближе к лету. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, сложная эпидемиологическая ситуация должна улучшиться к лету. В дальнейшем все будет зависеть от методов лечения вируса.

«Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнет спадать», — отметил Мурашко.

Открывая совещания, президент России Владимир Путин заявил, что процесс распространения коронавирусной инфекции в стране удалось притормозить. Президент призвал не останавливаться и продолжать борьбу с инфекцией.

За последние сутки в России выявили 4 268 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах страны. Всего в стране зафиксирован 47 121 заболевший. Российская Федерация заняла 10 место на планете по количеству заболевших коронавирусной инфекцией.

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