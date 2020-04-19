Путин на фоне камина и кулича поздравил россиян и православных христиан с Пасхой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/99/13054099/RIAN_6225029.HR-pic905-895x505-2927.jpg">

В воскресное утро 19 апреля президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и граждан страны, отмечающих Пасху, с праздником.

Политик записал видеопоздравление в кресле возле камина. Рядом с ним стоял кофейный столик с чашкой чая, творожной пасхой, куличом и яйцами. Он отметил, что к поздравлению присоединяются представители всех религиозных конфессий, последователи всех традиционных религий России.

«От души поздравляю <...> с великим праздником святой Пасхи», — начал Путин.

Он поблагодарил всех, кто помогает ближним и не бросает в беде нуждающихся. «Мы достойно пройдем через посланные нам испытания», — добавил он.

Путин напомнил, что Воскресение Христово – это символ торжества жизни над всем тем, что против нее. Он назвал праздник символом очищения, возрождения и продолжения жизни.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Благодатный огонь доставили в Москву

— Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

— Патриарх Кирилл проведет пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя