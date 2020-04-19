Путин на фоне камина и кулича поздравил россиян и православных христиан с Пасхой
В воскресное утро 19 апреля президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и граждан страны, отмечающих Пасху, с праздником.
Политик записал видеопоздравление в кресле возле камина. Рядом с ним стоял кофейный столик с чашкой чая, творожной пасхой, куличом и яйцами. Он отметил, что к поздравлению присоединяются представители всех религиозных конфессий, последователи всех традиционных религий России.
«От души поздравляю <...> с великим праздником святой Пасхи», — начал Путин.
Он поблагодарил всех, кто помогает ближним и не бросает в беде нуждающихся. «Мы достойно пройдем через посланные нам испытания», — добавил он.
Путин напомнил, что Воскресение Христово – это символ торжества жизни над всем тем, что против нее. Он назвал праздник символом очищения, возрождения и продолжения жизни.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Благодатный огонь доставили в Москву
— Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
— Патриарх Кирилл проведет пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя