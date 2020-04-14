Полицию Подмосковья перевели в усиленный режим
Сотрудников правоохранительных органов Подмосковья перевели в усиленный режим ведения службы. Об этом глава управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД по МО Андрей Стрыгин рассказал в эфире «России-24».
Он уточнил, что плотность нарядов была увеличена в полтора раза.
Соответствующие меры были приняты накануне среды, 15 апреля, когда в столице и области начнет действовать режим цифровых пропусков из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
«В Московском регионе личный состав подмосковной полиции переведен на усиленный режим несения службы», — заключил Стрыгин.
Ранее президент России Владимир Путин объявил выходные дни с 30 марта по 5 апреля. Он попросил граждан оставаться дома, чтобы сократить контакты между людьми и снизить темпы распространения пандемии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Уголовная ответственность грозит нарушителям режима самоизоляции в Подмосковье
— Число жертв коронавируса в Подмосковье увеличилось до 24 человек