Минздрав заявил об уменьшении на 5% смертности от пневмонии

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В России на 5% сократилось число летальных случаев от пневмонии и других заболеваний по сравнению с 2019 годом. Об этом объявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Министр уточнил, что показатели смертности от болезней постоянно отслеживаются, чтобы не допустить снижения объемов экстренной помощи. По его данным, ситуация стабилизировалась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Количество смертности в стране меньше на 5%», — цитирует Мурашко РИА «Новости».

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