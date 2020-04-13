Путин назвал города в России с повышенными рисками в условиях пандемии
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Президент России Владимир Путин назвал российские города с повышенными рисками в условиях пандемии коронавируса.
К территориям с повышенными рисками относятся Москва, Подмосковье и города миллионники, отметил Путин.
По последним данным, в России выявлено 18 328 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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