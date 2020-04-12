Более миллиона тестов на коронавирус провели в России

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В Роспотребнадзоре рассказали, что с начала выявления случаев заражения коронавирусом в России было проведено более 1,2 млн тестов, передает оперативный штаб.

Отмечается, что ежедневно в России проводят порядка 100 тыс. тестов на коронавирус.

Также в службе напомнили, что всем гражданам рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и строго соблюдать правила изоляции после возвращения на родину из-за рубежа.

Кроме того, жителям страны необходимо как можно реже бывать в общественных местах, а также соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за помощью медиков.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса, при этом выздоровел 1291 человек, а умерли — 130.

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