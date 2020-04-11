Из-под завалов после пожара в колонии Ангарска извлечено тело погибшего

__is_photorep_included13044283: 1

При разборе завалов после пожара в колонии в Ангарске Иркутской области обнаружено тело погибшего заключенного, передает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Иркутской области Виктора Игнатенко.

«После пожара, когда он был разобран, был обнаружен труп заключенного», — сказал Игнатенко, добавив, что причина смерти будет устанавливаться.

Ранее сообщалось, что один из осужденных, который содержался в изоляторе данной колонии, отказался от обыска и начал конфликт с сотрудниками учреждения. Его поддержали заключенные из других ШИЗО. Они разбили стекла камер видеонаблюдения и совершили нападение на сотрудника тюрьмы, которого пришлось госпитализировать. Несколько заключенных нанесли себе телесные повреждения.

В результате бунта в колонии начался пожар на площади 30 тыс. кв. м.

СК России по Иркутской области возбудил уголовное дело по статье «Дезорганизация деятельности исправительного учреждения».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пожар в колонии под Иркутском потушен