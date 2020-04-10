Путин поручил привлечь студентов медвузов к борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин поручил привлечь преподавателей и студентов медицинских вузов к борьбе с коронавирусом нового типа. Распоряжение опубликовано на сайте Кремля.
В соответствии с поручением, Министерство здравоохранения должно организовать работу по привлечению преподавателей, студентов, аспирантов и докторантов медвузов к оказанию медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией. Кроме того, должна быть предусмотрена компенсация за работу в опасных условиях труда.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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