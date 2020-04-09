В МИД Италии оскорбились публикациями немецкого СМИ

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Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на своей странице в Facebook раскритиковал немецкое издание Die Welt, которое написало, что «итальянская мафия ждет денег от Брюсселя».

Так газета прокомментировала надежду Италии на помощь от Евросоюза в борьбе с коронавирусом.

Министр назвал публикации немецкой газеты «постыдными» и «неприемлемыми». Он также выразил надежду, что Берлин осудит заявления СМИ.

Ранее итальянская газета La Stampa со ссылкой на высокопоставленные источники назвала «бесполезной» большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.

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