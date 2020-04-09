Москвичам посоветовали успеть позагорать на балконах
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В четверг, 9 апреля, температура воздуха в Москве достигнет +17°С, солнце позволит загорать на балконе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, такая максимальная температура будет к 16.00 мск.
В пятницу, 10 апреля, погода ухудшится. По его словам, в этот день жителей столицы ждет небольшой дождь.
Температура воздуха опустится до +7°С — +9°С.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
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