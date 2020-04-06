В городе По мужчина «изолировался» в магазине, где пил алкоголь и смотрел порно
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Во французском По полицейские задержали мужчину, который оказался запертым на ночь в гипермаркете «Ашан». Об этом сообщает 20Minutes.
По данным портала, мужчина всю ночь пил алкогольные напитки и смотрел порнофильмы.
После такого времяпрепровождения он был госпитализирован из-за тяжелого опьянения. В больнице, будучи в нетрезвом состоянии, мужчина разбил аппарат стоимостью €15 тыс.
Теперь ему предстоит судебное разбирательство.