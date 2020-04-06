В Курске умер пациент с подозрением на коронавирус
В Курской области скончался пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию области.
По состоянию на воскресение, 5 апреля, в регионе были выявлены четыре случая заражения коронавирусом.
В областной инфекционной больнице имени Н.А. Семашко находился 61 пациент с признаками ОРВИ и пневмонии. Скончавшийся мужчина также пребывал в данной клинике на изоляции, у него была внебольничная пневмония и сопутствующие заболевания.
У пациента были взяты анализы на COVID-19 и направлены в референс-центр Москвы, результатов пока нет.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 5 389 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,2 млн.
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