В Забайкалье запретили продажу алкоголя во время режима самоизоляции
В Забайкальском крае официально вводится запрет на продажу алкогольной продукции во время введенного президентом России Владимиром Путиным режима самоизоляции. Постановление опубликовано на сайте губернатора края Александра Осипова.
Соответствующее изменение Осипов внес в постановление от 18 марта «о введении режима повышенной готовности на территории края и мерах по предотвращению распространения коронавируса».
«Запретить на территории края <...> розничную продажу алкогольной продукции», — говорится в документе.
Отмечается, что сухой закон вводится в Забайкальском крае до особого распоряжения.
По последним данным, в России более 3,5 тыс. инфицированных, более 230 — выздоровевших и 30 — погибших.
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