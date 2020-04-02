В Забайкалье запретили продажу алкоголя во время режима самоизоляции

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В Забайкальском крае официально вводится запрет на продажу алкогольной продукции во время введенного президентом России Владимиром Путиным режима самоизоляции. Постановление опубликовано на сайте губернатора края Александра Осипова.

Соответствующее изменение Осипов внес в постановление от 18 марта «о введении режима повышенной готовности на территории края и мерах по предотвращению распространения коронавируса».

«Запретить на территории края <...> розничную продажу алкогольной продукции», — говорится в документе.

Отмечается, что сухой закон вводится в Забайкальском крае до особого распоряжения.

По последним данным, в России более 3,5 тыс. инфицированных, более 230 — выздоровевших и 30 — погибших.

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