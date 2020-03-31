В Перми скончался пациент с коронавирусом

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Пациент с подтвержденным коронавирусом умер в Перми, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные оперштаба.

Отмечается, что у мужчины были тяжелые заболевания окнологического характера.

«Врачи боролись до последнего... Соболезнуем родным и близким», — говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале «Стоп коронавирус. Пермь».

По последним данным, в России выявлено 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа. Вылечился 121 человек, умерли — 17.

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