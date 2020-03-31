Главврач НИИ Склифосовского объяснил рост числа больных коронавирусом в РФ
Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что рост числа зараженных коронавирусом в Москве связан с увеличением распознавания заболевания. Об этом он сказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
По его словам, рост инфицированных стал следствием увеличения выявляемости COVID-19 у населения.
«Мне сложно сказать, это надо видеть все цифры по Москве, по стране. Мы занимаемся здесь конкретной работой в институте Склифосовского, поэтому понять, по какому сценарию пойдем, сейчас до конца не понятно», — сказал Петриков.
Он выразил надежду, что «итальянского сценария» не произойдет.
Петриков также отметил, что с любым потоком больных коронавирусом столица справится.
По последним данным, в России коронавирусом заразились 2337, скончались 17 человек. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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