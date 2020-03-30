Путин назвал главной задачей локализацию источников коронавируса
Президент России Владимир Путин назвал важнейшей задачей локализацию источников распространения коронавируса нового типа. Об этом он заявил в ходе совещания с полномочными представителями.
Глава государства поручил организовать работу по выявлению всех граждан, возвращающихся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Для каждого такого гражданина необходимо обеспечить режим карантина или изоляции, а также постоянно контролировать его состояние здоровья, состояние здоровья его семьи и людей, к которыми он контактировал.
По последним данным, в России заразились вирусом более 1,8 тыс. человек, при этом вылечились 66 человека, а умерли — 12.
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