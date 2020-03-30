Путин назвал меры реагирования на провокации и «дурацкие слухи» о коронавирусе в РФ

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Президент России Владимир Путин рассказал о мерах реагирования на провокации и распространяемые «дурацкие слухи» о ситуации с распространением коронавируса COVID-19 в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что ответом на домыслы может стать уверенная и надежная работа.

По словам главы государства, также важной мерой реагирования станет «объективное информирование людей по развитию ситуации и принимаемым мерам».

«Это самый лучший ответ на всякого рода провокации, дурацкие слухи и злонамеренные домыслы», — подчеркнул Путин.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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