Путин назвал меры реагирования на провокации и «дурацкие слухи» о коронавирусе в РФ
Президент России Владимир Путин рассказал о мерах реагирования на провокации и распространяемые «дурацкие слухи» о ситуации с распространением коронавируса COVID-19 в России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что ответом на домыслы может стать уверенная и надежная работа.
По словам главы государства, также важной мерой реагирования станет «объективное информирование людей по развитию ситуации и принимаемым мерам».
«Это самый лучший ответ на всякого рода провокации, дурацкие слухи и злонамеренные домыслы», — подчеркнул Путин.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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