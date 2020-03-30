Ректор МГМСУ рассказал о готовности студентов участвовать в борьбе с коронавирусом

Эксклюзив

Ректор Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова (МГМСУ) Олег Янушевич рассказал о готовности студентов помогать врачам в борьбе с коронавирусом.

«Во все времена волонтерство, как мы его сейчас называем, оно всегда приветствовалось. По большому счету, студенты-медики шли в эту специальность для того, чтобы помогать другим людям», — сказал он «Газете.Ru».

Ректор добавил, что привлечение студентов для помощи медикам должно носить исключительно добровольный характер.

«Привлечение возможно только с согласия самих студентов. Никакого приказного порядка здесь быть не может. Студенты-третьекурсники могут быть привлечены в качестве среднего медицинского персонала. До третьего курса – как санитары. Студенты старших курсов — помогать врачам в больничных палатах. Перед этим все они должны пройти инструктаж и обучение», — пояснил Янушевич.

По его словам, руководство вуза рассматривает возможность поощрения студентов-волонтеров.

«Мы предусмотрим возможность поощрения волонтерства. Как мы сделаем это – я еще не готов сказать, но мы обязательно это продумаем», — заключил он.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Минздрав привлечет студентов медицинских вузов для помощи медикам в борьбе с коронавирусом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минздраве дали рекомендации для находящихся в самоизоляции