Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/697/12030697/RIAN_2576768.HR-pic905-895x505-15831.jpg">

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на фоне ситуации с коронавирусом призвал воздержаться от посещения храмов, передает РИА «Новости».

Патриарх привел пример Марии Египетской, который свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись.

По последним данным, число заболевших в стране на сегодняшний день составляет 1 534.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Митрополит Иларион допускает ослабление поста из-за коронавируса

— В РПЦ рассказали, когда храмы закроют из-за коронавируса

— В Петербурге священники провели крестный ход против коронавируса