Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на фоне ситуации с коронавирусом призвал воздержаться от посещения храмов, передает РИА «Новости».
Патриарх привел пример Марии Египетской, который свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись.
По последним данным, число заболевших в стране на сегодняшний день составляет 1 534.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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