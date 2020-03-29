Психологи предупредили россиян об опасности выходной недели

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Психологи заявили, что одной недели «домашних каникул» достаточно для появления депрессии из-за непривычного образа жизни и нехватки общения, передает РИА «Новости».

В связи с этим специалисты рекомендуют заполнить время карантина телефонными и видеозвонками близким и друзьям.

Старший научный сотрудник Института психологии РАН Ольга Маховская объяснила, что в период карантина россияне не могут касаться друг друга, смотреть друг другу в глаза. Рекомендуемая дистанция не характерна для русской культуры.

«Мы очень близко подходим друг к другу, касаемся, приглашаем друг друга в гости, руки жмем. Этого всего делать сейчас нельзя — а это наш культурный код... Это очень трудно, потому что это инстинктивно… Изоляция страшна еще одичанием. Потерей контактов и чувствительности к другому человеку», — заключила Маховская.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля с целью снижения скорости распространения эпидемии COVID-19 в стране.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1 264 зараженных коронавирусом в 62 регионах, из них 817 — в Москве.

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