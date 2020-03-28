Глава Минздрава рассказал, какие маски способны защитить от инфекции

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко уточнил, какие медицинские маски способны защитить от инфекции и не дать ей распространиться, передает ТАСС.

По его словам, в результате тестирования самыми эффективными отмечены четырехслойные марлевые маски.

«Их непосредственно шьют на заводах, затем [они] поступают в том числе в медицинские организации и аптеки», — рассказал министр.

При этом он отметил, что бессмысленно носить маски просто на улице и дома, если нет контакта с другим человеком.

«Нужно выбирать, где и когда ее носить», — сказал он, добавив, что в настоящее время также увеличены объемы производства антисептиков.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1264 случая заражения коронавирусом нового типа.

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