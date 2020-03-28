В Бельгии число зараженных COVID-19 достигло 9134
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В Бельгии число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 9134. Об этом информирует RTL.
Отмечается, что за сутки в стране выявлено 1850 случаев заболевания, скончались 64 человека.
Всего в стране смертей от COVID-19 — 353.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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