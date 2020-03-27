В Абхазии введен режим ЧП из-за коронавируса
В Абхазии ввели режим чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом, соответствующий указ подписал исполняющий обязанности президента страны Валерий Бганба. Об этом сообщает ТАСС.
Документ в парламенте республики зачитал представитель Бганбы Дмитрий Шамба.
Чрезвычайное положение в республике вводится с 00.00 28 марта по 00.00 20 апреля.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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