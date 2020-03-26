Мурашко: медицина готовится к любому развитию ситуации с коронавирусом

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Российская медицина готовится в любому возможному варианту развития ситуации с распространением коронавируса нового типа, заявил глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА «Новости».

На данный момент уже приобретено дополнительное оборудование, при необходимости разворачиваются дополнительные койки, доставляются резервные аппараты, отметил министр.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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