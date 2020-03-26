В Минздраве рассказали, кому необходимо сдать тест на коронавирус
Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о том, кому необходимо сдавать анализы на выявление заболевания новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что всем проходить тест не обязательно.
Мурашко подчеркнул, что сдавать анализы необходимо тем, кто находится в группе риска, например, кто вернулся из-за границы или общался с инфицированными.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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