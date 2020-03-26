Заместитель Собянина заявила о возможном продлении выходных в Москве
Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова заявила, что в Москве еще одну неделю могут сделать нерабочей из-за угрозы распространения COVID-19. Такое сообщение она сделала в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
По словам Раковой, окончательное решение по данному вопросу будет принято в конце этой недели. Оно будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом в городе.
В Москве на данный момент зарегистрировано 546 случаев заражения COVID-19 — самый большой показатель в стране.
Ранее президент России Владимир Путин объявил выходную неделю с 30 марта по 5 апреля и призвал граждан остаться дома, чтобы снизить темпы распространения инфекции.
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