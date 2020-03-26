Песков опроверг слухи об инсценировке визита Путина в Коммунарку

<img src="//img.gazeta.ru/files3/499/13020499/upload-RIAN_6203531.HR-pic905-895x505-45698.jpg">

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит главы государства в больницу в Коммунарке, где находятся инфицированные коронавирусом пациенты, не был инсценирован, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, главный врач медицинского учреждения Денис Проценко не был заранее предупрежден о визите президента.

«Главврач Коммунарки не знал, что к нему едет Путин. Он увидел Путина, когда вышел встречать, поэтому никакой там инсценировки не могло быть в помине», — подчеркнул представитель Кремля.

Российский лидер Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке во вторник, 24 марта.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом нового типа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков рассказал о самочувствии Путина после посещения больницы в Коммунарке

— Пациент Коммунарки рассказал о встрече с Путиным

— Главврач в Коммунарке призвал Путина отработать «итальянский» вариант развития пандемии